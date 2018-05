8.700 mensen geëvacueerd door vliegtuigbom in Dresden: onschadelijk maken verloopt moeilijk bvb

23 mei 2018

12u30

Bron: Belga 3 Wegens het onschadelijk maken van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is gisteren in de Oost-Duitse stad Dresden de gevarenzone geëvacueerd. Meer dan 8.700 mensen moesten hun huizen verlaten, aldus de politie. Het onschadelijk maken van de vliegtuigbom verloopt niet van een leien dakje. Het kwam reeds tot een explosie, hoe het verder moet is voorlopig onduidelijk.

De vijfhonderd kilo zware Britse bom werd gisteren tijdens bouwwerkzaamheden ontdekt. Eigenlijk had de bom afgelopen nacht al onschadelijk moeten gemaakt zijn, maar dat plan liep door de omvangrijke evacuatiemaatregelen vertraging op.

Vooral de ontruiming van een geriatrisch ziekenhuis en twee rusthuizen nam veel tijd in beslag. Bijna 1.300 mensen kregen in de beurshal van Dresden tijdelijk onderdak.

Dresden werd kort voor het einde van de oorlog in februari 1945 platgebombardeerd door geallieerde vliegtuigen. De stad zat vol vluchtelingen. Minstens 25.000 mensen kwamen toen om het leven.

Moeilijke klus

Gisteravond begonnen specialisten aan hun klus: de 250 kilo zware blindganger onschadelijk te maken. Zij slaagden erin van op afstand de detonator te verwijderen, maar dan deed zich een explosie voor.

Er zijn geen aanwijzingen dat iemand gewond is geraakt of dat er grote schade is aangericht.

Het springtuig blijft voor gevaar zorgen. Specialisten zullen, om naderbij te komen en de zaak verder te onderzoeken, een speciale blusdrone moeten inzetten. Daarna moet een gepantserde graafmachine de ontdekte bom vrijmaken.

Hoeveel springstof er in de blindganger zit, blijft ondertussen onduidelijk, de autoriteiten blijven van een gevaarlijke situatie gewagen.

Intussen blijft de evacuatie van ongeveer negenduizend omwonenden van kracht. Vliegverkeer boven Dresden is vandaag niet toegelaten.