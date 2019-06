8.000 deelnemers voor Gay Pride Kiev, duizendtal tegenbetogers bvb

23 juni 2019

16u59

Bron: Belga 0 Aan de Gay Pride in de Oekraïense hoofdstad Kiev hebben vandaag meer dan 8.000 mensen deelgenomen. Dat meldt de organisatie. De politie was massaal aanwezig, met tientallen voertuigen en ook agenten te paard, om de optocht rustig te laten verlopen - er waren ook zowat 1.000 tegenbetogers uit extreemrechtse en religieuze hoek. Grote incidenten waren er echter niet.

De tegenbetogers probeerden de Gay Pride te verstoren en scandeerden agressieve slogans, zoals "Sodomie is de weg naar de hel" en "Jullie zijn de schande van jullie ouders". De politie hield hen op een afstand. Negen tegenbetogers werden opgepakt.

"We komen naar buiten om te tonen dat we met veel zijn en een grote steun genieten", aldus Ruslana Panukhnik, directrice van het organiserende KyivPride. "De democratische waarden en de mensenrechten zijn voor de meerderheid van de Oekraiëners immers geen holle woorden.” Voor de eerste keer nam een delegatie van een tiental LGBT-soldaten en veteranen van het conflict in het oosten van het land deel aan de Gay Pride.

De tegenbetogers verdedigen naar eigen zeggen "de traditionele waarden" en willen "de tragedie van een daling van de Oekraïense bevolking verhinderen".

Vorig jaar telde de Kyiv Pride bijna 5.000 deelnemers. Toen werden een vijftigtal extreemrechtse manifestanten opgepakt.