8.000 cannabisplanten aangetroffen in Roubaix: "Recordvangst voor Frankrijk"

07 november 2019

19u58

Bron: Belga 0 De Franse gerechtelijke politie heeft een cannabisplantage aangetroffen in een opslagplaats, in het centrum van de Noord-Franse stad Roubaix. Er werden liefst 8.000 cannabisplanten gevonden. Het gaat om een "record op Frans grondgebied", aldus een bron dicht bij het onderzoek aan het Franse persbureau AFP. Twee mensen werden opgepakt voor de duur van het onderzoek.

De opslagplaats waar de plantage zich bevond is eigendom van de stad Roubaix. De plantage bevindt zich echter in een deel van het gebouw dat niet gebruikt wordt door de huurder en dat verwaarloosd werd. "Het is absoluut een criminele bende die hier achter zit", aldus de bron.

"We stellen een groei vast van de indoorproductie in de regio Hauts-de France", stelt de bron. Op termijn zou de verkoop van de oogst van de planten "tot 5 miljoen euro per jaar" kunnen opleveren.



In 2016 werd in Hem, vlak bij Roubaix, een plantage gevonden met 4.000 planten. In de noordelijke grensregio wordt cannabis geteeld "op industriële schaal", of meer dan 500 planten per plantage, wat uitzonderlijk is voor Frankrijk. Sinds begin dit jaar werden in de regio al 15.000 planten ontdekt.

[#ContreLesTrafics] À #Roubaix, la #PoliceJudicaire de Lille réalise l'une de ses plus grosses saisies avec une plantation de cannabis à l'échelle industrielle.

Beau travail @PoliceNat59 !