795.000 liter olie lekt binnen kwartier weg uit Keystone-pijplijn in de VS IB

03u46

Bron: Belga, CNN 0 AP Onderdelen van de Keystone pijpleiding in de VS. Bij een lek in de Keystone-pijplijn is in de Amerikaanse staat South Dakota ongeveer 795.000 liter ruwe olie vrijgekomen. Dat maakt exploitant TransCanada bekend.

De pijplijn werd donderdagmorgen (plaatselijke tijd) afgesloten, nadat een drukafname was vastgesteld. Het bewuste stuk leiding zou binnen de 15 minuten geïsoleerd zijn. Een crisisteam kwam ter plaatse om de situatie te beoordelen. De oorzaak van het lek is nog onduidelijk.

Een medewerker van het ministerie van Milieu van de staat zei aan zender NBC dat het ernaar uitziet dat de olie naar een landbouwgebied is gevloeid. Volgens de autoriteiten is er geen gevaar voor de volksgezondheid, omdat de olie niet in het oppervlakte- of drinkwater terecht is gekomen. Het stuk leiding waar het lek zou ontstaan zijn, ligt in een dunbevolkt gebied in het district Marshall County.

Keystone XL

TransCanada Corp, de eigenaar van de pijpleiding, is verantwoordelijk voor het opruimen van de olie. Het bedrijf is ook initiatiefnemer van Keystone XL, een omstreden pijpleiding die nog veel meer olie moet gaan vervoeren. Natuurbeschermers en lokale bewoners zijn veelal tegen de aanleg van deze pijplijn. President Obama besloot aan het einde van zijn tweede termijn dat Keystone XL niet door bepaalde gebieden mocht lopen, maar zijn opvolger Donald Trump draaide die beslissing terug.

Na een lek in april vorig jaar in de staat South Dakota was de pijpleiding een week dicht.

The Keystone Pipeline just leaked 210,000 gallons of oil in South Dakota.



THERE IS LITERALLY A TWEET FOR EVERYTHING. https://t.co/ZhPJYGHWJI Kaivan Shroff(@ KaivanShroff) link

