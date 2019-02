77 jaar na meedogenloze aanval door Japanse bommenwerpers: wrak van legendarisch oorlogsschip USS Hornet gevonden LH

13 februari 2019

08u15 1 Voor de kust van de Salomonseilanden in de Stille Oceaan is op een diepte van bijna 5.300 meter het wrak ontdekt van het legendarische Amerikaanse vliegdekschip USS Hornet, dat tot zinken werd gebracht in 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De USS Hornet werd het zeemansgraf van meer dan 100 soldaten. Het oorlogsschip speelde een belangrijke rol tijdens de eerste Amerikaanse luchtaanval op Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De USS Hornet, dat in december 1940 te water werd gelaten, speelde een bepalende rol tijdens de legendarische Doolittle Raid op Japan in april 1942. De luchtaanval werd bedacht als een wraakactie in de nasleep van de aanval op Pearl Harbor en was de eerste aanval op Japan door Amerikaanse vliegtuigen. De USS Hornet moest bij de raid tot duizend kilometer voor de Japanse kust varen en daar zestien bommenwerpers lanceren.

Het vliegdekschip was ook betrokken bij de Slag bij Midway in juni 1942 waarbij de Amerikaanse marine de Japanse vloot een verpletterende nederlaag toebracht. De slag wordt door historici beschouwd als een keerpunt in de oorlog in de Grote Oceaan.

Slag om Guadalcanal

Amper een paar maanden later kwam de USS Hornet echter zwaar in de problemen. Tijdens de brutale Slag op de Santa Cruz-eilanden, die woedde van 25 oktober tot 27 oktober 1942, zou het schip ook een bepalende rol spelen. De inzet was het strategische eiland Guadalcanal. Na langdurige, meedogenloze aanvallen van Japanse bommenwerpers en duikbommenwerpers, die opzettelijk crashten op het vliegdekschip, werd de bemanning van de zwaar beschadigde USS Hornet geëvacueerd.

Na een nieuwe aanval in de late avond van 26 oktober door een torpedobommenwerper, wou de Amerikaanse marine het ontredderde schip zelf tot zinken brengen om te voorkomen dat het in Japanse handen kon vallen. Maar dat plan lukte niet. Japanse torpedobootjagers brachten het tot zinken met vier torpedo’s. Van de totale bemanning van 2.200 soldaten verloren 111 mariniers hun leven in de strijd . Het vliegdekschip was slechts een jaar en zes dagen in dienst geweest.

Weer prijs voor zoekteam

Het wrak werd gevonden door een zoekteam van Vulcan. Dat is een bedrijf dat werd opgestart door de vorig jaar overleden Paul Allen (1953-2018), die samen met Bill Gates in 1975 Microsoft oprichtte. Het is niet de eerste keer dat Vulcan een wrak van een legendarisch oorlogsschip vindt. Beter gezegd: de organisatie doet niets anders dan scheepswrakken opsporen. De voorbije jaren werden zo al de wrakken van de USS Juneau, USS Indianapolis, USS Lexington en ook een groot Japans oorlogsschip ontdekt.