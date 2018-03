76 ontvoerde Nigeriaanse schoolmeisjes teruggebracht door Boko Haram ADN

21 maart 2018

12u16

Bron: Belga 0 Heel wat van de 110 Nigeriaanse schoolmeisjes die op 19 februari door Boko Haram in Dapchi waren ontvoerd, zijn deze ochtend teruggebracht door hun ontvoerders. Het gaat om minstens 76 meisjes, bevestigt de Nigeriaanse overheid, die laat weten onderhandeld te hebben met de jihadisten.

Vermoedelijke militanten van Boko Haram hadden op 19 februari een raid uitgevoerd op het internaat van de meisjesschool van Dapchi, in de staat Yobi, en namen 110 meisjes tussen 11 en 19 jaar oud mee. Vandaag doken veel meisjes weer op. Ze werden teruggebracht in negen voertuigen en voor de school afgezet rond 8 uur. De 76 leerlingen werden opgevangen door de veiligheidsdiensten, alvorens naar hun families terug te keren.

"De inspanningen van president Muhammadu Buhari en de veiligheidsdiensten om de ontvoerde meisjes uit Dapchi te redden, hebben hun vruchten afgeworpen", aldus een persbericht van het ministerie van Informatie. Minister van Cultuur en Informatie Alhaji Lai Mohammed verklaarde nog dat de overheid met Boko Haram akkoord was gegaan rond een "geweldloze aanpak" van de bevrijding van de meisjes, wat ertoe geleid heeft dat een groep militanten hen met het voertuigenkonvooi terugbracht. "Er werd een operationele pauze ingelast om de vrije toegang te verzekeren, en ervoor te zorgen dat er geen levens verloren gingen." Volgens experts heeft de overheid mogelijk losgeld betaald om het vrijlatingsproces te versnellen en een nieuw Chibok-drama te vermijden.

Lot van de andere meisjes?

Het lot van de rest van de ontvoerde meisjes is nog niet bekend, maar ze zouden de ontvoering niet allemaal overleefd hebben. Een van de meisjes verklaarde aan AFP dat ze "nooit mishandeld werden" tijdens de ontvoering, maar dat de dag van de kidnapping vijf meisjes om het leven kwamen.

Gisteren beschuldigde mensenrechtenorganisatie Amnesty International het leger er nog van op de hoogte te zijn geweest dat de jihadisten hun opmars maakten in Dapchi, maar niet tijdig hebben ingegrepen.

Chibok

Het drama gebeurde in quasi dezelfde omstandigheden als de kidnapping in Chibok in april 2014, toen meer dan 200 schoolmeisjes ontvoerd werden. De gebeurtenis leidde wereldwijd tot grote verontwaardiging. Een honderdtal van hen is kunnen ontsnappen of vrijgelaten na onderhandelingen met de autoriteiten.