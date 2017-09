750.000 mogelijke gevallen van cholera in Jemen ESA

Kinderen met cholera in een ziekenhuis in Jemen Cholera in Jemen is "de ergste sanitaire crisis van een te voorziene ziekte van het moderne tijdperk" geworden. Dit heeft het Internationaal Comité van het Rode Kruis vrijdag in Genève gezegd.

Er zijn in Jemen ongeveer 750.000 mogelijke gevallen van cholera waargenomen. Tegen het einde van het jaar kan de drempel van het miljoen worden bereikt, om volgend jaar nog verder te evolueren.



Aanvankelijk was gedacht dat er eind december 600.000 mogelijke gevallen zouden zjin, zei Alexandre Faite, hoofd van de Rode Kruis-delegatie voor Jemen.



Niettemin is de jongste maand de mortaliteit tot onder één procent afgenomen.



Zonder het Rode Kruis en andere organisaties zou de Jemenitische bevolking volgens Faite geen toegang tot drinkwater hebben.





