75% van Madrileense cannabis bevat sporen van menselijke uitwerpselen mvdb

02 april 2019

20u25

Bron: El País 0 De overgrote meerderheid van de cannabis (88,3 procent) die wordt gedeald in de Spaanse hoofdstad Madrid, is niet geschikt voor consumptie. 75% van de aangeboden hasj bevat sporen van menselijke uitwerpselen, luidt het bij onderzoekers van de Madrileense Complutense Universiteit. Zij stellen onomwonden dat gebruikers grote gezondheidsrisico’s lopen. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Forensic Science International.

Medeauteur van de studie is apotheker Manuel Pérez Moreno (54). Hij kocht een jaar lang het spul bij straatdealers in verschillende wijken en verzamelde zo 90 verpakkingen. Deze monsters werden door Moreno’s team in het lab geanalyseerd. Vijfenzeventig procent bevatte grote hoeveelheden van de E.coli-bacterie, wat wijst op de aanwezigheid van fecaliën. De oorzaak hiervan ligt voor de hand: bolletjesslikkers. Deze menselijke ‘muilezels’ slikken - met gevaar voor eigen leven - veelal in Marokko de ene eikelvormige hasj-verpakking na de andere naar binnen. Het spul is in cellofaanverpakking gewikkeld. Om hun maagzuren te neutraliseren gaat de inname gepaard met het eten van yoghurt. Eens in Spanje gearriveerd, nemen ze laxeermiddel. Na enkele uren op de wc is de dealer zo klaar om zijn hasj te slijten op straat.

De fecale bacteriën zijn niet het enige probleem. In tien procent van de monsters zat aspergillus-schimmel. Dit kan leiden tot infecties en gevaarlijke allergische reacties. De schimmel is zelf levensbedreigend indien ze niet wordt behandeld.

Het grootschalige rapport concludeert dat de gemiddelde hoeveelheid fecale bacteriën in elke gram cannabis-hars 500 keer hoger ligt dan de Europese maximumlimiet voor fecale bacteriën op fruit en thee.