75 jaar na D-Day springt deze veteraan nog eens uit een C-47 boven Normandië Redactie

06 juni 2019

10u37

Bron: AP 3

Op 6 juni 1944 sprong de Amerikaan Tom Rice (97) samen met duizenden andere soldaten uit een C-47 boven Normandië. Gisteren heeft hij die sprong nog eens opnieuw gedaan, als eerbetoon aan zijn kameraden die het niet overleefd hebben. Hij is gisteren in ongeveer hetzelfde gebied geland als 75 jaar geleden, maar heel zeker weet hij het niet meer. “Het was donker toen ik landde in 1944”, zegt Rice. De veteraan herinnert zich dat hij moeite had om zijn parachute uit de doen. Hij heeft toen ook veel geluk gehad, want zijn parachute werd geraakt door een kogel.

Bekijk ook: 75 jaar na D-Day: veteranen herinneren invasie West-Europa