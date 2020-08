75 jaar na atoombom op Hiroshima: 5 dingen die je erover moet weten Michelle Desmet

06 augustus 2020

11u12

Bron: AP 20 Vandaag is het exact 75 jaar geleden dat de VS een atoombom dropte op de Japanse havenstad Hiroshima. Drie dagen later, op 9 augustus 1945, kwam er een tweede terecht op Nagasaki. Na de aanval legde het Japanse keizerrijk de wapens neer en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Wij beantwoorden vijf vragen over wat er die beruchte dag gebeurde en wat de gruwelijke gevolgen waren.

Waarom was Hiroshima het doelwit van de VS?

Hiroshima was een Japanse havenstad en speelde een belangrijke rol in de Japanse economie. De stad had industriebouw, militaire basissen en munitievoorzieningen. Historici vertellen dat de VS Hiroshima koos als geschikt doelwit vanwege de grootte van het gebied en het landschap. Vooraf werd de stad zorgvuldig gebombardeerd zodat de VS de impact van de atoomaanval kon meten.

Bovendien versnelden de bombardementen de overgave van Japan. Sommige historici geven aan dat Japan al op het punt stond om de wapens neer te leggen maar hierover is er nog steeds discussie in de VS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat gebeurde er tijdens de aanvallen?

In de ochtend van 6 augustus 1945, dropte de U.S. B-29 Enola Gay een bom van 4.000 kg genaamd ‘Little Boy’ op de stad. Vanop zo’n 9,6 km hoogte was die impact enorm. De bom explodeerde 43 seconden later op 600 meter van de grond. Enkele seconden na de ontploffing liep de temperatuur op tot 3.000-4.000°C. Alles binnen een straal van 2 kilometer werd onmiddellijk vernield. Binnen het uur nadat de atoombom gedropt werd, viel er “zwarte regen” met radioactieve deeltjes op de stad, wat een extra blootstelling aan de straling veroorzaakte.

Hoeveel mensen lieten er het leven?

Naar schatting overleefden 140.000 personen de aanval niet, inclusief diegene die werden blootgesteld aan de stralingen en nadien ziek werden en stierven voor 31 december in datzelfde jaar. Dat was 40 procent van de totale populatie van Hiroshima. Iedereen binnen 500 meter van het epicentrum stierf diezelfde dag.

Het dodental liep nadien op tot 300.000 mensen die na 1945 stierven aan de gevolgen van de blootstelling aan de stralingen.

Wat was het effect van de stralingen?

Personen die werden blootgesteld aan de stralingen moesten onder andere braken, verloren haar en hadden brandwonden. De meesten stierven binnen de drie tot zes weken na de aanval.

Sommigen die de aanval overleefden, kregen enkele jaren nadien stralingsziekten en/of kanker. Naar schatting 136.700 overlevenden, “hibakusha’s” genoemd, worden door de Japanse overheid gesteund en genieten sinds 1957 van medische check-ups en behandelingen.

Lees ook: 75 jaar na nucleaire ramp: overlevenden spreken over leed, angst en wreedheid in Hiroshima en Nagasaki

Welk vredessymbool gebruikten de inwoners om het bombardement te herdenken?

Kranen in origami zijn overal in de stad te zien. Ze werden het symbool van vrede nadat de 12-jarige Sadako Sasaki, een overlevende, in haar strijd tegen leukemie papieren kraanvogels vouwde met medicijnverpakkingen. Ze was 2 jaar tijdens het bombardement. Ze vertelde dat ze een oud Japans verhaal had gehoord dat mensen die duizend kraanvogels vouwen een wens mochten doen.

Ze stierf drie maanden nadat ze met het project was begonnen. De voormalige president Barack Obama bracht vier papierkranen mee die hij zelf opvouwde toen hij Hiroshima bezocht in mei 2016. Hij was bovendien de eerste Amerikaanse leider die de stad een bezoek bracht. De kranen van Obama worden tentoongesteld in het Hiroshima Peace Memorial Museum.

Lees ook: Japanse premier roept op tot afschaffen kernwapens bij herdenking Hiroshima