75.000 Japanners vieren 85ste verjaardag keizer Akihito: dankbaar voor bewind zonder oorlog bvb GVS

23 december 2018

15u21

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 Enkele maanden voor zijn aftreden heeft de Japanse keizer Akihito vandaag in een emotionele toespraak teruggeblikt op zijn bewind. Hij haalt naar eigen zeggen een "diepe troost" uit het feit dat Japan tijdens zijn dertigjarige bewind in vrede heeft geleefd. In Tokio hebben meer dan 75.000 Japanners de viering bijgewoond van keizer Akihito, die vandaag 85 wordt.

In een vooraf opgenomen verjaardagstoespraak vertelde Akihito met bevende stem over de erfenis van de Tweede Wereldoorlog en de talloze mensenlevens die de oorlog heeft geëist. De keizer hield zijn volk voor dat het enorm belangrijk is om de vaderlandse geschiedenis mee te geven met de jeugd.

Drie decennia op de troon

"Ik geloof dat het belangrijk is om het ontelbare aantal mensenlevens die verloren gingen in de Tweede Wereldoorlog niet te vergeten, dat de vrede en welvaart van het naoorlogse Japan gebouwd zijn op de talrijke offers en onvermoeibare inspanningen van het Japanse volk, en dat deze geschiedenis nauwkeurig moet overgedragen worden aan de generaties die na de oorlog zijn geboren", zei Akihito.

Akihito besteeg begin 1989 de troon. Heel zijn bewind lang zou de populaire keizer boodschappen van vrede verspreiden, en spijt betuigen over het expansionisme van Japan tijdens het eerste deel van het bewind van zijn vader Hirohito. Hoewel de keizer in Japan geen echte politieke macht heeft, werd dat discours hem niet in dank afgenomen door uiterst rechtse groeperingen in eigen land.

Verjaardag

De 85-jarige keizer sukkelt al een tijd met zijn gezondheid en vorig jaar raakte bekend dat hij eind april 2019 zal aftreden. Zijn oudste zoon, kroonprins Naruhito, zal hem op 1 mei opvolgen. Het is het eerste aftreden van een Japanse keizer in meer dan tweehonderd jaar. Akihito greep zijn laatste verjaardagstoespraak dan ook aan om zijn echtgenote Michiko uitgebreid te danken.

Meer dan 75.000 Japanners hebben in Tokio de viering bijgewoond naar aanleiding van zijn 85ste verjaardag. Hij verscheen op het balkon van het paleis, vergezeld van de keizerlijke familie.