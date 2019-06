74 migranten proberen Kanaal over te steken RL

In totaal 74 migranten hebben zaterdag geprobeerd in acht bootjes het Kanaal over te steken van Frankrijk naar Groot-Brittannië. Onder de opvarenden die zijn aangehouden waren ook kinderen. Slechts één boot bereikte de kust in het zuidoosten van Engeland. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid noemde de situatie "zorgwekkend".

Steeds meer vluchtelingen proberen op deze manier naar Groot-Brittannië te komen. Vorig jaar probeerden volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken 539 mensen in kleine bootjes de zeestraat over te steken, waarvan 434 alleen al sinds begin oktober.

Brexit

Veel migranten worden onder druk gezet door mensenhandelaren om de oversteek zo snel mogelijk te maken vanwege de plannen van de Britten om de EU te verlaten en het gevaar dan dreigt dat de controles verder worden aangescherpt. Het relatief zachte weer wordt ook gezien als een reden voor het toegenomen aantal gevallen. Het Kanaal is een van de drukste zeeroutes ter wereld en daarom is het bijzonder gevaarlijk om het over te steken.