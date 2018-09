74-jarige man vijf dagen na helse brand levend aangetroffen in bejaardentehuis David van der Heeden

25 september 2018

12u58

Bron: AD.nl 0 Vijf dagen na een verwoestende brand in een Amerikaans bejaardentehuis is een 74-jarige man levend teruggevonden in zijn kamer. Toen een werkploeg alle kamers afging om de schade op te nemen, troffen ze plots de bejaarde man aan. Gek genoeg had niemand hem gemist na de ontruiming.

In het statige pand in Washington DC., dat door de brand grotendeels onbewoonbaar is geraakt, woonden ruim 160 bejaarden. Toen de brand afgelopen woensdag uitbrak, werden zij door het personeel van het rusthuis in veiligheid gebracht. Na de evacuatie ontving de brandweer een lijst met hun namen en de verzekering dat iedereen het rokende gebouw had verlaten.



Delen van het smeulende gebouw staan op instorten en een inspectieteam moest sommige kamers met een koevoet openen, omdat de verzengende hitte de deuren had verwrongen. "Toen vonden we deze meneer’’, zegt bouwkundige Allyn Kilsheimer tegen CNN. "Hij kwam naar de deur, omdat hij ons lawaai hoorde maken."



"Ik ga nergens heen"

De zeventiger had wonderbaarlijk genoeg nog praatjes. "Ik ga nergens heen", grapte hij toen zijn redders hem lieten weten dat ze hem kwamen halen. De man werd naar een ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan lichte, niet levensbedreigende, verwondingen. Hoe het personeel van het Arthur Capper-huis en de brandweer de bejaarde over het hoofd hebben kunnen zien, blijft vooralsnog een raadsel.



De brandweer doorzoekt het gebouw nu met honden om zeker te zijn dat er niet meer senioren zijn achtergebleven. Ook wordt gekeken of alle mensen op de lijst daadwerkelijk een voorlopig onderkomen hebben gevonden. Het merendeel is ondergebracht in hotels, anderen verblijven bij familie of vrienden. "We controleren of iedereen er nu wel is’’, zegt een gemeenteambtenaar.