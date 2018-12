74 jaar na zijn ophanging: armband Brits sergeant gevonden in voormalig concentratiekamp en overhandigd aan familie LH

Bron: Daily Mail, The Daily Telegraph 7 In het concentratiekamp Natzweiler-Struthof in de Elzas werd een bijzondere vondst gedaan: een armband van een 21-jarige vliegenier van de Royal Air Force die in 1944 werd opgehangen nadat hij met zijn Lancaster-bommenwerper was neergestort. De Britse krant The Daily Telegraph bracht twee familieleden van Freddie Habgood en het verdwenen gewaande familiestuk samen.

Habgood kreeg de armband met zijn naam, identificatienummer en RAF-vleugels erin gegraveerd in 1943 van een oom en tante nadat hij dat jaar in Canada een opleiding succesvol had afgewerkt. Vanaf 1944 ging de sergeant bij de Royal Air Force naar de oorlog.

In de late avond van 28 juli 1944 maakte hij deel uit van een armada van 494 bommenwerpers die vanuit het oosten van Engeland vijandige doelwitten moesten bestoken in Europa. Habgood was aan boord van het vliegtuig met staartnummer NE164 en kreeg de opdracht om het industriële gebied rond Stuttgart aan te vallen. In de vroege ochtend van 29 juli werd het vliegtuig echter bestookt door een Duitse Messerschmitt. De rechtervleugel van het vliegtuig vatte meteen vuur, waarna de vliegofficier het vliegtuig richting de Elzas stuurde. Daar crashte het in een bos.

Verraden aan Gestapo

In totaal waren er zeven bemanningsleden aan boord van de bommenwerper. Twee overleefden de crash niet, drie anderen werden meteen gevangen genomen (en overleefden een gevangenkamp in Polen) en nog een andere vliegenier kon vluchten naar een klooster en werd dankzij het verzet terug naar Groot-Brittannië gesmokkeld. Habgood werd echter door een vrouw verraden aan de Gestapo. De 21-jarige soldaat werd op 31 juli overgebracht naar het concentratiekamp Natzweiler-Struthof en er meteen opgehangen.

Na zijn dood dacht Habgoods familie dat zijn armband na zijn dood door de nazi’s was gestolen, maar eerder dit jaar werd in Natzweiler-Struthof de armband opgegraven door een meisje die er de bloemen water gaf. Hoewel de armband verroest is, zijn nog steeds twee namen duidelijk te lezen. Aan één kant was ‘Jean’, de neef van Habgood, gegraveerd, aan de andere kant ‘F. Habgood’.

“Onwezenlijk gevoel”

Een journalist van The Daily Telegraph vergezelde Marilyn en Paul, twee kinderen van Habgoods oudere broer Ronald, toen ze in het archief van het voormalige concentratiekamp in Frankrijk het verdwenen gewaande familiestuk eindelijk konden aanschouwen.

“Tot voor kort moesten we ons baseren op verhalen van onze familie. We hebben Freddie niet persoonlijk gekend en bovendien werd er over zijn dood maar weinig gepraat. Er was ook geen directe emotionele band tussen ons.” Maar dat veranderde dus toen ze naar Natzweiler-Struthof trokken. Paul sprak van een “onwezenlijk gevoel” en voegde eraan toe dat het ongelooflijk was dat de armband nog altijd zo intact is.

In juni 1946 werden vijf mannen schuldig bevonden voor de moord op Habgood. Een van hen kreeg een gevangenisstraf en vier anderen kregen de doodstraf. Twee straffen werden later omgezet in een gevangenisstraf, de resterende twee daders werden opgehangen in oktober 1946. Voor haar dood, eerder dit jaar, had Habgoods zus Madelene als laatste wens geuit dat de armband zou worden geschonken aan een museum in Groot-Brittannië. Daar gingen Marilyn en Paul meteen mee akkoord.