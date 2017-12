733.000 kinderen in Filipijnen ingeënt met denguevaccin dat hen nog zieker kan maken Redactie

Bron: The Independent, Sky News, ABC 0 AFP Het vaccin tegen dengue werd in 2015 goedgekeurd voor gebruik in de Filipijnen. Het land heeft sinds 2016 meer dan 700.000 kinderen ingeënt met het vaccin. Het ministerie van Volksgezondheid in de Filipijnen bereidt zich voor op een ‘worst-case scenario’ nadat 733.000 kinderen op school zijn ingeënt tegen dengue met een vaccin dat hen mogelijk nog zieker maakt wanneer ze de infectieziekte oplopen.

De Franse farmaceuticareus Sanofi Pasteur heeft vorige week toegegeven dat uit een nieuw onderzoek blijkt dat het vaccin Dengvaxia - het eerste goedgekeurde vaccin tegen dengue in de wereld - de ziekte erger kan maken bij mensen die nog nooit eerder besmet zijn geweest. De Filipijnse overheid heeft ondertussen het vaccinatieprogramma in scholen stopgezet.

“Het ministerie van Volksgezondheid is voorbereid op het ergste”, zegt de woordvoerder Eric Tayag. Volgens Tayag werd het vaccin gegeven aan kinderen van 9 jaar en ouder. “Zij zullen goed opgevolgd worden”, aldus de woordvoerder. Hij voegt er ook nog aan toe dat het vaccinatieprogramma in scholen enkel liep in gebieden “waar dengue wijdverspreid was”.

Nog geen meldingen

De minister van Volksgezondheid Francisco Duque benadrukt dan weer dat het vaccin “wel goed werkt voor mensen die eerder al dengue hebben gehad”. Duque zegt ook dat het ministerie tot hiertoe nog geen meldingen heeft gekregen van extreme vormen van de tropische infectieziekte bij de mensen die gevaccineerd zijn.

In de Filipijnen hebben vorig jaar zeker 211.000 mensen dengue opgelopen. De infectieziekte, die ook wel knokkelkoorts wordt genoemd, wordt overgedragen door muggen en kan hevige koorts, hoofdpijn en huiduitslag veroorzaken. Volgens cijfers van de Filipijnse overheid zijn in het land vorig jaar zeker 1.000 mensen gestorven aan dengue.