73-jarige Fransman wint solozeilreis rond de wereld zonder moderne navigatieapparatuur



29 januari 2019

Bron: Yachting World, Golden Globe Race 0 Na meer dan een half jaar alleen de wereld rondgezeild te hebben, voer de Fransman Jean-Luc Van Den Heede vandaag de haven van Les Sables d’Olonne binnen. Met zijn boot Matmut is hij een van de vijf resterende deelnemers in de tweede editie van de Golden Globe Race. Bij het vertrek op 1 juli vorig jaar waren er nog 18 deelnemende zeilboten.

211 dagen en 23 uur. Zo lang duurde het voor Jean-Luc Van Den Heede om de reis van 48.000 kilometer af te leggen. Deelnemers aan de Golden Globe Race mogen geen gebruik maken van GPS: gedurende hun hele reis moeten ze hun koers uitstippelen met papieren kaarten en een sextant.

Van Den Heede voer vandaag onder zeil de haven binnen, waar hij werd opgewacht door een grote menigte en de Britse zeiler Robin Knox-Johnston die de allereerste Golden Globe Race in 1968 won.

Het is al de zesde keer dat Van Den Heede de wereld rondzeilt en hij heeft nooit eerder moeten opgeven, maar in november zag het er even niet goed uit. De zeiler kwam in de problemen toen zijn mast zwaar beschadigd raakte tijdens een storm in de Zuidelijke IJszee. Aan wal gaan, zou een diskwalificatie betekenen, dus Van Den Heede zag zich genoodzaakt om zelf reparaties aan zijn mast uit te voeren. “Ik moet toegeven dat in de mast klimmen niet langer OK is op mijn leeftijd”, zei hij daar vandaag over tijdens een persconferentie.

Hij is niet meteen van plan om nog eens rond de wereld te zeilen. “Enkel tenzij iemand met een groots idee op de proppen komt dat me nog kan boeien”, vertelde Van Den Heede vandaag. Echt moe leek de zeerot vandaag niet te zijn, maar hij keek wel uit naar een bad, een steak en pint, in die volgorde, deelde hij mee.

Momenteel zijn nog vier andere zeilers bezig aan de reis. Mark Slats zat Van Den Heede met 480 kilometer verschil het dichtst op de hielen. Hij zal volgens de verwachtingen vrijdag de haven binnenzeilen.