73.000 eieren met omstreden fipronil ontdekt in Duitsland TTR

12 juni 2018

16u03

Bron: Belga 0 Zowat 73.000 eieren uit Nederland die besmet zijn met het insecticide fipronil zijn in Duitsland teruggeroepen. Wegens overschrijding van de maximaal toegelaten waarde, zijn de eieren niet verhandelbaar en moeten ze van de markt gehaald worden. Dat maakte het ministerie van Landbouw van Nedersaken bekend. De terugroepactie komt een jaar na het grootschalig voedselveiligheidsschandaal dat de sector in Nederland, België en Duitsland trof.

De bevoegde diensten zullen toezien op de marktterugtrekking. De Nederlandse instanties zijn op de hoogte gebracht, aldus nog het ministerie van Landbouw van Nedersaksen.

In de zomer van 2017 werden in 25 van de 28 EU-lidstaten tientallen miljoenen fipronileieren ontdekt. De antiparasiet werd gebruikt om bloedluizen bij leghennen te bestrijden. Blijkbaar bevonden zich nog restanten van de substantie in de bodem van stallen, aldus Rob Hageman, woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). "De kwekers gebruiken het middel (dat verboden is in de productie voor menselijke consumptie, nvdr.) niet meer", verklaarde hij.

Toezicht

De besmette loten werden geleverd aan eierbehandelcentra in de stad Vechta (Nedersaken) en bevonden zich in de rekken van supermarkten in vijf Duitse regio's.

In België zal het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) het toezicht op de eierketen de komende weken versterken, in het bijzonder voor eieren uit Nederland. "De Belgische eierproductie is veilig. Bij controles in maart 2018 in elke Belgische leghenstal zijn geen sporen van fipronil of negen andere soorten insecticiden aangetroffen", aldus woordvoerster Dorine Van Geert.