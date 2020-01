72 luchtcadetten krijgen in Turkije levenslang wegens “poging tot staatsgreep” SVM

03 januari 2020

15u14

Bron: Belga 0 Een rechtbank in Istanbul heeft 72 voormalige luchtcadetten veroordeeld tot levenslang voor hun vermeende aandeel in de poging tot staatsgreep van 2016. 57 verdachten werden bij verstek veroordeeld omdat ze vermoedelijk het land ontvlucht zijn. Dat meldt het staatspersagentschap Anadolu. Intussen zijn al duizenden mensen tot zware straffen veroordeeld voor hun aandeel in de couppoging.

De vijftien aanwezige verdachten kregen te horen dat ze de rest van hun leven in de cel zullen doorbrengen vanwege "overtredingen van de grondwet". Geen van hen krijgt de kans om vervroegd vrij te komen. Het is de zwaarst mogelijke straf in Turkije nadat de doodstraf in 2002 werd afgeschaft. Volgens de openbaar aanklager kregen de cadetten op 15 juli 2016 de opdracht om vanuit Yalova, net buiten Istanbul, naar de grootstad te rijden met munitie.

De Turkse politie blijft intussen -meer dan drie jaar na de feiten- mensen oppakken voor hun mogelijke aandeel. Meestal wordt hen banden ten laste gelegd met de beweging van Fethullah Gülen. De islamitische prediker leeft momenteel in ballingschap in de Verenigde Staten.

Brein

De Turkse regering beschouwt Gülen als het brein achter de poging tot staatsgreep, iets wat hijzelf met klem ontkent. De prediker zou instellingen zoals het leger, de politie, het gerecht en ministeries systematisch hebben laten infiltreren.

Sinds de mislukte staatsgreep sporen de Turkse autoriteiten Gülen-aanhangers onophoudelijk op. Het gaat om een zuiveringsoperatie zonder voorgaande in de moderne geschiedenis van het land. Meer dan 140.000 mensen werden ontslagen of geschorst, tienduizenden zitten achter de tralies. Alleen al tussen medio en eind juni werden in twee processen zo'n 200 militairen tot levenslang veroordeeld. Onder hen ook topmilitairen, zoals de voormalige bevelhebber van de Turkse luchtmacht Akin Öztürk.