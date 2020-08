71-jarige Belg maakt dodelijke val in Oostenrijkse Alpen AW

21 augustus 2020

19u30

Bron: Belga 1 In de Stubaier Alpen, een bergketen in de Oostenrijkse Alpen ten zuidwesten van Innsbruck, heeft een 71-jarige Belg woensdagmiddag een dodelijke val gemaakt tijdens een trektocht met zijn vrouw. Dat berichtten Oostenrijkse media. De tragische feiten deden zich voor nadat de man zijn fototoestel had laten vallen.

Om het toestel te gaan halen, daalde het paar even af. De man verliet vervolgens het wandelpad om in onherbergzaam en onbegaanbaar gebied verder te zoeken. De vrouw verloor haar echtgenoot uit het oog. Volgens de politie moet de man dan uitgegleden zijn en in de diepte gestort zijn.

De 73-jarige vrouw durfde haar man niet te gaan zoeken. Pas toen een groep wandelaars ongeveer een uur later voorbijkwam, kon de reddingsoperatie op gang komen. Een helikopter kon het lichaam van de Belg 150 meter lager lokaliseren, in een steil weidelandschap vol rotsen. De hulpdiensten bekommerden zich om de vrouw, die zwaar onder de indruk was.



