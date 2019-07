700 passagiers gered van trein die vaststond door overstromingen in India LH

27 juli 2019

14u01

Bron: Belga 0 Helikopters van het Indiase leger en reddingsboten hebben vandaag ongeveer 700 mensen gered die vastzaten op een trein te midden van overstromingen. Dat hebben de hulpdiensten gemeld.

De Mahalaxmi Express was gisterenavond vertrokken uit Mumbai richting Kolhapur, 350 kilometer verder. Na 60 kilometer kwam de trein echter vast te zitten door de overstromingen door de aanhoudende regenbuien.



De autoriteiten deden een beroep op helikopters en schepen van de Indiase marine en van de National Disaster Response Force. De reizigers zullen via een "speciale assistentietrein" alsnog naar hun bestemming worden gebracht, aldus Indian Railways.



India wordt getroffen door hevige moessonregens, die leiden tot hevige overstromingen. Op de internationale luchthaven van Mumbai werden al verschillende vluchten afgelast of omgeleid naar andere luchthavens.

In de laatste twee weken kwamen in het land al 250 mensen om het leven door het noodweer.