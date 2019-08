700 Fransen beboet voor seksuele intimidatie: “Belachelijk weinig”

06 augustus 2019

Bron: Belga

In Frankrijk zijn in een jaar tijd meer dan 700 mannen beboet voor seksuele intimidatie op straat. Het is er sinds een jaar verboden om vrouwen na te roepen en seksistische opmerkingen of gebaren te maken.