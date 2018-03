700.000 Rohingya-vluchtelingen, maar Myanmar wil er amper 374 terugnemen uit Bangladesh TT

15 maart 2018

13u22

Bron: Reuters, The Guardian 0 Met meer dan 700.000 Rohingya-vluchtelingen die het etnische geweld in Myanmar zijn ontvlucht richting Bangladesh, lijkt het een bijzonder kleine en cynische druppel op een hete plaat: de Myanmarese overheid is tot nu toe bereid om amper 374 vluchtelingen terug te nemen.

De Rohingya, een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar, zijn al jaren op de vlucht voor het etnische geweld in de staat Rakhine. Dat laaide vorig jaar nog extra op na geweld door soldaten van het Myanmarese leger op gewone burgers. De Verenigde Naties en hulporganisaties spreken van plunderingen, verkrachtingen, moordpartijen en zelfs etnische zuiveringen. Honderdduizenden vluchtelingen zitten vast in kampen in buurland Bangladesh.

Myanmar is nu bereid een aantal vluchtelingen terug op te nemen, maar het lage aantal van 374 doet wenkbrauwen fronsen. Bangladesh had een lijst van 8.000 vluchtelingen overgemaakt, maar Myanmar zegt dat de lijst vol fouten en halve gegevens staat, waardoor maar een klein aantal nu in aanmerking komt voor terugkeer. Bovendien stonden er ook drie "terroristen" op de lijst, claimt Myanmar. Bangladesh beschuldigt Myanmar dan weer van sabotage.

Nochtans hebben Myanmar en Bangladesh al in november een akkoord ondertekend over repatriëringen binnen de twee maanden. In de praktijk is daar nog niets van in huis gekomen.

Indien de vluchtelingen mogen terugkeren, is het bovendien nog maar de vraag waar ze naartoe zullen worden gestuurd. Satellietbeelden van de voorbije weken laten zien hoe volledige dorpen van de Rohingya van de kaart zijn geveegd en plaats hebben gemaakt voor militaire installaties van de overheid. Toch zegt Myanmar dat de eerste vluchtelingen "mogen terugkeren wanneer het hen uitkomt". Ze zullen in nieuwe kampen worden ondergebracht, maar de Verenigde Naties noemen die plaatsen niet meer dan "openluchtgevangenissen".

Beschuldigingen van genocide wijst het land af. "Ons geweten is zuiver. Ethnische zuiveringen of genocide bestaan niet in ons land, in onze gemeenschap."