70 procent minder uitstoot tegen 2030 en eerste energie-eilanden ter wereld: Deense regering tekent historisch klimaatakkoord

22 juni 2020

Bron: Bloomberg, Reuters 0 De Deense regering heeft een ambitieus klimaatakkoord ondertekend. Tegen 2030 moet de koolstofuitstoot met 3,4 miljoen ton of 70 procent gedaald zijn tegenover het niveau van de jaren negentig en er worden ook twee energie-eilanden aangelegd, de eerste ter wereld.

De lagere emissies moeten er onder meer komen door een belasting op de uitstoot van koolstofdioxide en broeikasgassen. Groene energie zal goedkoper worden en fossiele brandstof duurder. Er komen ook meer oplaadpunten voor elektrische wagens en een hele reeks maatregelen moet ervoor zorgen dat de industrie overschakelt naar energie-efficiëntere oplossingen.

Europese Unie

Denemarken mikt met het akkoord hoger dan wat de Europese Unie oplegt. De EU wil dat de emissies ‘maar’ met 40 procent omlaag worden gebracht tegen 2030. Desalniettemin is er nog een lange weg te gaan, want volgens het Deense Energieagentschap zou de emissie onder de huidige maatregelen maar met 44 procent dalen.





Premier Mette Frederiksen geeft dat toe. “Zelfs met het nieuwe akkoord is het nog niet zeker of we de 70 procent zullen halen”, reageerde ze maandag. “Daarom moeten we blijven investeren, innoveren en onderzoek doen naar technologieën en oplossingen die de uitstoot stevig verminderen.”

Denemarken is een voortrekker op het vlak van klimaatvriendelijk beleid en steun aan groene technologie. Enkele van de grootste bedrijven in de sector zijn dan ook in Denemarken gevestigd: onder meer Vestas Wind Systems A/S (de grootste windturbineproducent ter wereld) en Orsted (de grootste operator van offshore windparken ter wereld).

