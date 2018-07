70-jarige vrouw en haar twee achterkleinkinderen komen om het leven in uitbreidende bosbranden Californië lva

29 juli 2018

01u57

Bron: ANP, The Washington Post 0 Het aantal doden bij de bosbranden in het noorden van Californië is opgelopen tot vijf. Een 70-jarige vrouw en haar twee achterkleinkinderen van 4 en 5 jaar oud kwamen om toen de vlammen haar huis verwoestten, meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Eerder vielen al twee doden onder de brandweerlieden die proberen het vuur te blussen. 17 mensen zijn nog vermist.

De 70-jarige vrouw Melody Bledsoe en haar twee achterkleinkinderen Emily and James Roberts hadden nog telefonisch contact gehad met hun familie kort voor de vlammen hen bereikten. "Ze schreeuwden voor hun leven, dat de vlammen steeds dichterbij kwamen", vertelt Jason Decker, de partner van een van Melody's kleindochters. "Ze riepen: 'papa, papa, kom naar huis!'. Daarna viel de verbinding weg."

Toen de familie weer naar huis kwam, was de hele buurt in de as gelegd.

Ondanks de inzet van 3400 brandweerlieden en 17 blushelikopters breiden de natuurbranden in het noorden van de Amerikaanse staat Californië zich steeds verder uit.

Er zijn in totaal zes grote brandhaarden geteld, waardoor zeker 38.000 mensen moesten hun huis verlaten. Zeker 500 huizen en bedrijfspanden zijn verwoest en nog eens 5000 gebouwen worden bedreigd door het vuur. Volgens gegevens van de brandweer is pas vijf procent van de branden onder controle. De droogte, onvoorspelbare winden en hoge temperaturen maken het werk heel moeilijk.

De regio rond de stad Redding, waar 90.000 mensen wonen, wordt het meest bedreigd. Inwoners wordt gevraagd attent te zijn op mogelijke evacuatie.

Californië is niet het enige gebied in de VS dat geteisterd wordt door branden. In totaal woedden zaterdag 89 grote natuurbranden in 14 verschillende staten, zo blijkt uit cijfers van het Amerikaans Nationaal Brandcentrum. In de VS is dit jaar tot nu toe 1,7 miljoen hectare natuur verwoest door brand.