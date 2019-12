Exclusief voor abonnees 70 jaar NAVO: springlevend of toch maar met pensioen? Mark van Assen

03 december 2019

12u51

Bron: AD.nl 0 De 70-jarige NAVO is vandaag en morgen feestelijk bijeen in Londen. De leiders willen laten zien dat de organisatie nog steeds springlevend is. Ondanks al het gedonder.

Eigenlijk is het helemaal niet de tijd voor een top. De bijeenkomst in Londen mag zelfs niet eens zo heten. Normaal gesproken is het om de twee jaar, en de laatste keer (zomer 2019) herinnert iedereen in Brussel zich nog als de dag van gisteren. Nadat hij eerst het hele protocol overhoop had gehaald, liet de Amerikaanse president Donald Trump zijn bom vallen: als jullie (verreweg de meeste NAVO-landen) nu niet eindelijk eens financieel over de brug komen, dan houden wij (de Verenigde Staten) het voor gezien.Sindsdien is er veel gebeurd.

