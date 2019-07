70.000 offerschapen worden in hitte getransporteerd: “Dit horrorschip mag geen groen licht krijgen” SVM

11 juli 2019

17u41

Bron: ANP 4 De Europese Commissie heeft de Roemeense regering op het matje geroepen voor een beoogd zeetransport van 70.000 schapen naar de Perzische Golf. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis wil dat het vervoer van de levende dieren tegengehouden wordt omdat de temperatuur tot boven de 40 graden zou oplopen. De schapen worden naar Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten geëxporteerd voor het offerfeest in augustus.

De dieren gaan aan boord van een schip van KLTT. Dit Koeweitse bedrijf lapt volgens dierenbeschermingsorganisaties de regels voor dierentransporten al decennia aan zijn laars en is verantwoordelijk voor de dood van meer dan een miljoen schapen.

Volgens Andriukaitis is Roemenië nog niet in actie gekomen. Het transport is onaanvaardbaar, schrijft hij in een brief aan landbouwminister Petre Daea.

De Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) komt vandaag in Roemenië aan, in de hoop het transport te voorkomen. “EU-regels verbieden diertransporten als het warmer is dan 30 graden. Die regels gelden voor de hele reis, ook als het schip zich buiten de EU bevindt. Roemenië mag dit horrorschip geen groen licht geven”, klinkt het.

