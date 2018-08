70.000 euro was bedoeld voor de slachtoffers van de vreselijke Grenfell-ramp, maar Jenny (39) stak het geld in eigen zak voor decadente reisjes avh

30 augustus 2018

19u39

Bron: Mirror, The Guardian 0 Een 39-jarige ambtenaar van de Londense wijk Chelsea heeft toegegeven dat ze 62.000 pond, omgerekend bijna 70.000 euro, heeft verduisterd. Het geld was bedoeld voor de slachtoffers van de vreselijke brand in de Grenfell-toren, maar Jenny McDonagh ging ermee op reis naar Los Angeles en Dubai en vergokte ook een groot deel van het geld online.

Op 14 juni 2017 sloeg het noodlot toe in de Londense Grenfell-toren. Het volledige gebouw brandde uit en 72 mensen lieten daarbij het leven, nog eens 70 mensen raakten gewond. Maar wijkambtenaar Jenny McDonagh stak 70.000 euro die bedoeld was voor de nabestaanden van de slachtoffers in eigen zak.

McDonagh ging op reis naar Dubai en Los Angeles en ging er dineren in dure restaurants, liet haar haar knippen bij dure kappers en kocht tal van luxeproducten. Daarnaast vergokte ze zo’n 18.000 euro op goksites.

McDonagh wordt ook nog verdacht van andere fraudegevallen tegen voormalige werkgevers.