7 vragen over de activiteiten van Hunter en Joe Biden in Oekraïne beantwoord kv

26 september 2019

18u29

Bron: NPR, Bloomberg 0 Centraal in de grote politieke controverse die momenteel woedt in de VS staat Hunter Biden, de 49-jarige zoon van ex-vicepresident en huidig Democratisch presidentskandidaat Joe Biden. Volgens Trump heeft Joe Biden er destijds op aangedrongen dat Oekraïne een openbare aanklager aan de deur zette die een corruptieonderzoek voerde naar een Oekraïens energiebedrijf, waarvoor Hunter Biden werkzaam was.

1. Wat deed Joe Biden in Oekraïne?

In februari 2014 werd de toenmalige Oekraïense president Viktor Yanukovych afgezet en vluchtte hij naar Rusland, na massale, aanhoudende protesten van de bevolking tegen de corruptie binnen zijn overheid.

Petro Poroshenko, die een pro-Westerse koers vaarde, nam het roer over. De administratie van toenmalig president Barack Obama was bereid om met de nieuwe overheid te werken, net zoals Europese overheden en internationale instellingen zoal de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. Ze maakten zich echter allemaal zorgen om de wijdverspreide corruptie die het land al plaagde sinds het in 1991 onafhankelijk werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en vroegen Oekraïne om het probleem aan te pakken.

Obama benoemde vicepresident Biden tot contactpersoon. Tussen het voorjaar van 2014 en het voorjaar van 2016 bracht Joe Biden een twaalftal bezoekjes aan Oekraïne.

2. Wat deed Hunter Biden in Oekraïne?

In 2014 maakte Burisma Holdings, een van de grootste aardgasbedrijven in Oekraïne, bekend dat Hunter Biden voortaan deel uitmaakte van hun raad van bestuur. In een mededeling stelde Burisma dat Hunter Biden hen zou adviseren aangaande “transparantie, ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid, internationale expansie en andere prioriteiten.”

De vergoeding voor Hunter Biden verliep via Rosemont Seneca Bohai LLC, een Amerikaans bedrijf dat was opgericht door een van zijn zakenpartners, Devon Archer, die ook directeur was bij Burisma. Uit bankgegevens blijkt dat Biden tussen 2014 en 2016 meer dan 850.000 dollar verdiende bij Burisma.

Dit voorjaar besloot Hunter Biden om zijn termijn bij het bedrijf niet te verlengen. De beslissing kwam er nadat Rudy Giuliani, Trumps persoonlijke advocaat, op Twitter en op televisie al meermaals had geïnsinueerd dat hij betrokken was bij corrupte zaakjes in Oekraïne. “Mijn kwalificaties en werk worden aangevallen door Rudy Giuliani en zijn getrouwen om transparante politieke doeleinden”, zei Hunter Biden toen in een verklaring. Hij gaf aan dat hij niet wilde dat zijn werk een probleem zou vormen voor de presidentscampagne van zijn vader.

3. Zorgen om belangenvermenging?

De vraag of er mogelijk sprake was van belangenvermenging - aangezien Hunter Biden geld verdiende in een land waar zijn vader actieve contacten onderhield met de overheid - werd destijds ook gesteld.

Joe Biden beklemtoonde dat hij zich aan de ethische voorschriften van de overheid hield en dat zijn zoon een burger was die zijn eigen beslissingen nam.

Bovendien steunde de Obama-administratie onderzoeken naar corruptie in Oekraïne. Dat onderzoek omvatte ook Burisma, het aardgasbedrijf waarvoor Hunter Biden werkte.

Joe Biden beweert dat hij nooit met zijn zoon gesproken heeft over diens buitenlandse zakelijke belangen. Hunter vertelde de New Yorker eerder dit jaar dat Oekraïne slechts één keer indirect ter sprake kwam tijdens een gesprek met zijn vader. “Vader zei ‘ik hoop dat je weet wat je doet’ en ik zei: ‘dat doe ik’.”

4. Waarom werd aardgasbedrijf Burisma onderzocht?

Mykola Zlochevsky, die Burisma oprichtte in 2002, was onder de afgezette president Viktor Yanukovych minister van Milieu. Hij ontvluchtte Oekraïne in 2014, samen met Yanukovych.

Toen Poroshenko aan de macht kwam, moedigden Westerse overheden het nieuwe bewind in Oekraïne aan om onderzoek te voeren naar corruptie in het land. Het Verenigd Koninkrijk bevroor 23 miljoen dollar aan tegoeden van Zlochevsky op Britse bankrekeningen en vroeg Oekraïne om hulp bij een grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken.

Vervolgens openden de Oekraïense aanklagers hun eigen onderzoek naar Zlochevsky en onderzochten ze of hij openbare middelen had verduisterd. Het onderzoek betrof ook belastingontduiking en de verstrekking van aardgasvergunningen tijdens zijn termijn als minister. Viktor Shokin, aanvankelijk adjunct-procureur en later openbare aanklager, was betrokken bij het onderzoek, maar onder zijn toezicht kwijnde de zaak weg. Ook het Britse witwasonderzoek stuikte ineen omwille van de gebrekkige hulp vanuit Oekraïne.

5. Wat was het probleem met Shokin?

De Amerikaanse autoriteiten beschuldigden Shokin ervan er niet in te slagen de corruptie in zijn land aan te pakken. Joe Biden, die een centrale rol speelde in de Amerikaanse diplomatieke betrekkingen met Oekraïne, bracht uiteindelijk de boodschap over dat de VS een kredietgarantie van één miljard dollar zouden intrekken als Shokin niet aan de deur werd gezet. In maart 2016 werd Shokin ontslagen en de kredietgarantie werd verstrekt.

De Amerikaanse vraag om Shokin op straat te zetten, kwam in eerste instantie niet van Joe Biden, maar vanuit diplomaten in de Amerikaanse ambassade in Kiev. Ook het Internationaal Monetair Fonds stelde Oekraïne in gebreke omdat het land er niet in slaagde de corruptie te behandelen, en in de straten van Kiev riepen betogers op tot het ontslag van Shokin.

In januari 2017 deelde Burisma mee dat alle “juridische procedures en criminele aantijgingen tegen Burisma” afgesloten werden en dat het bedrijf ermee had ingestemd om alle achterstallige belastingen te betalen.

6. Wat hebben Joe en Hunter Biden mogelijk verkeerd gedaan?

Of Burisma of Hunter Biden iets te winnen hadden bij het ontslag van Shokin hangt af van de vraag of de openbare aanklager een bedreiging vormde voor het bedrijf. In mei zei Shokin in een interview met de Oekraïense website Strana.ua dat hij ervan overtuigd is dat hij aan de deur werd gezet omdat hij een onderzoek voerde naar Burisma.

Dat bericht wordt echter tegengesproken door Vitaliy Kasko, een voormalige vice-procureur die samenwerkte met Shokin. Volgens Kasko was er geen Amerikaanse druk om een einde te maken aan dat onderzoek. De westerse autoriteiten waren algemeen genomen vooral bezorgd dat Shokin niet genoeg deed om de corruptie aan te pakken. De Amerikanen wezen daarbij vooral op het feit dat hij de Britse autoriteiten, die Zlochevksy onderzochten voor witwaspraktijken, niet wilde helpen bij hun onderzoek.

7. Waar komen die beschuldigingen van corruptie dan vandaan?

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump, verspreidt die geruchten al langer. Maar Trump en Giuliani kunnen voorlopig geen bewijzen van enige onwettige activiteiten voorleggen.

Giuliani heeft er bij Oekraïense diplomaten ook op aangedrongen om een onderzoek te voeren naar de Bidens. Het is onduidelijk wat de Oekraïners dan precies zouden kunnen doen. Er is immers geen publiek bewijs dat Hunter Biden betrokken zou zijn bij mogelijke overtredingen van het bedrijf. En als Joe Biden zich zou gemengd hebben in de zaak ten voordele van zijn zoon, dan zou dat een mogelijk Amerikaans misdrijf zijn, geen Oekraïens.