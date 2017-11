7 mensen neergeschoten in nachtclub in Indiana LB

22u20

Bron: ANP 0 thinkstock Illustratiebeeld. In een nachtclub in de stad Gary in de Amerikaanse staat Indiana zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeven mensen neergeschoten. Dat schrijft de Chicago Tribune op zijn website .

De slachtoffers zijn vier mannen en drie vrouwen. Volgens AP is niemand in levensgevaar. Eén van de slachtoffers werd naar een ziekenhuis in Chicago overgevlogen. De politie vermoedt dat twee mannen het vuur hebben geopend. Een is aangehouden, de ander wordt nog gezocht. Over het motief kon de politie nog niets zeggen, maar "het lijkt een op zichzelf staand incident te zijn".