7 mensen komen om het leven door nachtelijke vrieskou in Zwitserse Alpen, vier wandelaars in kritieke toestand mvdb

01 mei 2018

13u14

Bron: ANP/DPA - 20min.ch 59 Vijf bergwandelaars en twee alpinisten zijn in de Zwitserse Alpen om het leven gekomen toen ze wegens het slechte weer de nacht noodgedwongen in de openlucht moesten doorbrengen. Vijf mensen bevonden zich in kritieke toestand en zijn per helikopter naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie in het kanton Valais (Wallis) . Eén van hen overleed in de nacht van maandag op dinsdag.

De vier wandelaars maakten deel uit van twee groepen van veertien Duitse, Franse en Italiaanse skiërs, die verrast werd door een storm. Minstens negen waren met een berggids vertrokken van de hut Cabane des Dix op 2.928 meter hoogte. Ze bereikten afgelopen nacht de berghut Cabane des Vignettes op 3.157 meter hoogte niet. Ze moesten in de barkoude temperaturen de nacht doorbrengen. De uitbater van de hut waar ze zondag hadden moeten aankomen, sloeg maandagochtend alarm.

De reddingsdiensten rukten met zeven helikopters uit naar de omgeving van de Pigne d'Arolla (3.796 meter). Toen zij deze ochtend aankwamen bij de onderkoelde wandelaars, was al één omgekomen na een val. De anderen werden naar ziekenhuizen overgebracht, waar vier anderen aan de gevolgen van onderkoeling zijn overleden.

Twee alpinisten

Een stuk meer naar het oosten, op de grens van de kantons Wallis en Bern, werden twee jonge Zwitserse alpinisten verrast door het slechte weer bij hun beklimming in de omgeving van de Mönch. Hun verdwijning werd zondagavond al opgemerkt, maar door de moeilijke weersomstandigheden leverden de zoekacties niets op.

Uiteindelijk werden de lichamen van de twintigers maandagochtend gevonden. Ze kwamen waarschijnlijk om het leven door uitputting en koude, zei de politie.

Onderzoek

De slachtoffers hebben voor zover bekend de Franse, Duitse en Italiaanse nationaliteit. De lichamen moeten nog worden geïdentificeerd. Het parket is een onderzoek gestart.

Sinds het begin van het jaar zijn al meerdere dodelijke ongelukken als gevolg van noodweer en lawines te betreuren in de Zwitserse Alpen. In februari kwamen drie skiërs om het leven in het zuiden van Zwitserland. In maart werden vier skiërs het slachtoffer van een lawine. Op 1 april kwamen drie Spanjaarden om door een lawine. Op 7 april verdween de Duitse miljardair Karl-Erivan Haub, de topman van de retailgroep Tengelmann, nabij de Italiaans-Zwitserse grens terwijl hij in zijn eentje aan het trainen was voor de toerskiwedstrijd Patrouille des Glaciers.