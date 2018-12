7-jarige beller gelooft nog steeds in de kerstman, ondanks uitschuiver Trump kg

26 december 2018

06u28

Bron: Belga 0 Een zevenjarig meisje in de VS gelooft nog steeds in de Kerstman, ook al sloeg VS-president Donald Trump haar op kerstavond een beetje uit haar lood. Journalisten zochten het meisje Collman Lloyd gisteren op in Lexington, in de staat South Carolina, en vroegen haar uit over haar gesprek met Trump.

Oorspronkelijk berichtten media dat de president met een jongetje had gepraat, die Colman heette, maar dat klopt dus niet. Wat wel klopt, is dat Trump zijn gesprekspartner vroeg of ze nog in de Kerstman geloofde, "want op zeven jaar is dat op het randje, niet? “



Volgens de nieuwsberichten bevestigde Collman aan de president dat ze nog gelooft in de Kerstman. De lokale krant Post and Courier schrijft dat ze de betekenis van het woord 'marginal' (‘op het randje’, nvdr) niet kent. Daarom antwoordde ze Trump ook gewoon met “Ja, meneer".

Telefoontje

Het meisje belde maandag naar de traditionele 'kerstmanradar', om te vragen waar de Kerstman zich bevond. Een wetenschapper zou haar direct doorverbonden hebben met de president, die samen met first lady Melania in het Witte Huis ook deelnam aan het initiatief voor kinderen.



Het meisje kwam niets te weten over de positie van de Kerstman, vertelde ze. Maar ze vond het gesprek met de president wel fijn. "Ik dacht: 'wauw'. Ik was in shock", zei ze.

Santa-radar

De zogenaamde 'Santa Tracker' bestaat al enkele tientallen jaren. Meer dan 1.500 vrijwilligers werkten ook dit jaar op kerstavond mee aan het initiatief van NORAD, de militaire organisatie die waakt over het Noord-Amerikaanse luchtruim. De organisatie volgt het traject van 'Santa Claus' rond de wereld op radarschermen. Het is een traditie dat de president en de first lady helpen om de telefoontjes te beantwoorden. Het traject kon ook online gevolgd worden.