7 jaar cel voor 'Pharma Bro' Shkreli die hiv-medicijn 50 keer duurder maakte kv

09 maart 2018

20u41

Bron: Reuters 0 Martin Shkreli, de voormalige beleggingsfondsmanager en CEO van een farmaceutisch bedrijf, is vandaag schuldig bevonden aan fraude en kreeg zeven jaar cel.

De rechter in Brooklyn, New York legde Martin Shkreli (34) een celstraf van zeven jaar en een boete van 75.000 dollar op. Die boete komt bovenop de verbeurdverklaring van 7,36 miljoen dollar waartoe hij al eerder veroordeeld werd.

De voormalige beleggingsfondsmanager komt er daarmee nog goed vanaf: de aanklagers eisten immers vijftien jaar. Zijn verdediging probeerde voor hem echter een straf van twaalf tot achttien maanden te verkrijgen.

Er zijn momenten waarop ik hem wilde knuffelen, vasthouden en troosten en dan waren er momenten waarop ik hem op zijn gezicht wilde slaan. Benjamin Brafman, advocaat Martin Shkreli

Shkreli's advocaat Benjamin Brafman vertelde de rechter dat de 34-jarige man aan depressie en een angststoornis lijdt een "ietwat gebroken" persoon is, die de overheid gewoon wilde "wegwerpen". "Er zijn momenten waarop ik hem wilde knuffelen, vasthouden en troosten en dan waren er momenten waarop ik hem op zijn gezicht wilde slaan", aldus Brafman.

De openbare aanklager pleitte echter dat een straf van vijftien jaar gerechtvaardigd zou zijn, omdat Shkreli's misdrijven "geen alleenstaande beoordelingsfouten" zijn, maar een gedragspatroon van fraude voor zowel zijn twee beleggingsfondsen als zijn farmabedrijf Retrophin Inc. Volgens de aanklager probeerde Brafman zijn cliënt als "een kind" af te schilderen. "Mr. Shkreli is bijna 35 jaar oud. Hij is een man die verantwoordelijkheid moet opnemen voor zijn daden", klonk het.

Tijdens de hoorzitting kreeg Shkreli het erg moeilijk en beweerde hij dat hij uit zijn fouten geleerd had. "Er is geen samenzwering om Martin Shkreli neer te halen. Ik haalde Martin Shkreli zelf neer met mijn smakeloze en schaamteloze handelingen", zei hij over zichzelf.

Haar van Hillary Clinton

Shkreli werd in augustus al schuldig bevonden aan oplichting van investeerders in twee investeringsfondsen die hij beheerde. Hij stuurde hen nepaccounts en verzweeg gigantische verliezen. Hij werd ook veroordeeld voor de manipulatie van de beurswaarde van zijn farmaceutische firma Retrophin.

De man zit al sinds september in de cel. De rechter trok zijn borgtocht in nadat hij zijn volgers op sociale media 5000 dollar beloofde in ruil voor een haar van de voormalige presidentskandidate Hillary Clinton.

In 2015 werd hij gebombardeerd tot 'meest gehate man ter wereld' omdat hij het medicijn Daraprim opkocht dat bestemd is voor voor hiv-patiënten en de prijs ervan opdreef met 5.000 procent – van 11 tot 609 euro per pil.