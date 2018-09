7 drugsdoden en 5 in coma op Vietnamees festival

Arne Adriaenssens

17 september 2018

Bron: Belga

Op het Vietnamees muziekfestival 'Journey to the Moon' kwamen zeven jongeren om het leven en raakten er vijf in coma na drugs te hebben genomen. Wat ze juist innamen, wordt nog onderzocht.