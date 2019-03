7 doden, onder wie kinderen, na raket op ziekenhuis in Jemen kg

26 maart 2019

23u00

Bron: ANP 0 Zeven mensen, onder wie vier kinderen, zijn omgekomen doordat een ziekenhuis in Jemen werd getroffen bij een luchtaanval. De organisatie Save the Children, die het hospitaal steunt, heeft dat vandaag laten weten.

Het gaat om een ziekenhuis in een dunbevolkt gebied in het noordwesten van het land, 100 kilometer van de stad Saada. Het hospitaal had de deuren net geopend en volgens Save the Children arriveerden er medewerkers en patiënten toen een raket neerkwam. Het projectiel ontplofte op ongeveer 50 meter van het belangrijkste gebouw.



Het was vandaag vier jaar geleden dat de oorlog in Jemen begon. De Houthi's hebben grote delen van het land in handen terwijl een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië onder andere met luchtaanvallen de rebellen probeert te verdrijven.

