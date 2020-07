7,6 miljard euro extra loon voor ziekenhuispersoneel in Frankrijk KVE

13 juli 2020

19u58

Bron: Belga 0 In Frankrijk hebben de regering en de vakbonden in de zorgsector een deal goedgekeurd waardoor de salarissen van het ziekenhuispersoneel stijgen. De maatregel is een beloning voor hun rol in de bestrijding van de coronapandemie.

Voor de deal wordt jaarlijks 7,6 miljard euro extra vrijgemaakt, zo zei minister van Volksgezondheid Olivier Vera. Zowat 1,5 miljoen ziekenhuiswerknemers krijgen een nettoloonsverhoging van 183 euro per maand, terwijl de loonschalen van sommige beroepsgroepen zoals verpleegkundigen worden aangepast.

Frans president Emmanuel Macron beloofde in maart al dat hij met een groot plan zou komen om in ziekenhuizen te investeren en om zorgpersoneel te belonen eens de pandemie voorbij is.

Vorig jaar werd op verschillende spoedafdelingen in Frankrijk nog maandenlang gestaakt tegen het gebrek aan middelen. De groep achter die acties liet alvast weten dat de huidige deal onvoldoende is en riep al op tot protesten dinsdag in Parijs.