69 nieuwe doden in Chinese provincie Hubei door coronavirus TT

06 februari 2020

23u42

Bron: Reuters 2 In de Chinese provincie Hubei, waar het coronavirus voor het eerst uitbrak, zijn vandaag 69 nieuwe doden gevallen. Het totale aantal doden ligt er nu op 618, zegt de Chinese staatstelevisie. In heel China gaat het om 630 doden.

Ook het aantal besmettingen steeg fel in Hubei, ondanks de quarantaine-maatregelen waar tal van steden aan onderworpen zijn. Met 2.447 nieuwe gevallen zijn er nu in totaal meer dan 22.000 mensen in Hubei besmet.

Wereldwijd zijn meer dan 30.000 mensen besmet en zijn meer dan 600 mensen overleden aan het virus, de overgrote meerderheid in China zelf. In ons land is één iemand, die begin deze week uit China werd teruggehaald, besmet. De man is echter niet ziek en bevindt zich in quarantaine in het ziekenhuis.

