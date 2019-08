69-jarige man schiet pestkop uit schoolperiode neer tijdens reünie

28 augustus 2019

18u04 44 Een 69-jarige man is op de vlucht nadat hij een voormalig klasgenoot neerschoot tijdens een reünie. Het incident gebeurde in de provincie Ang Thong in Thailand. Het slachtoffer zou de man jarenlang gepest hebben op school. 53 jaar later vond de schutter dat het tijd was voor wraak.

Een schoolreünie in Thailand kreeg een dodelijk wending. Een 69-jarige man schoot er een klasgenoot neer die hem jarenlang gepest had op school. Het is meer dan 50 jaar geleden dat de twee samen in de klas zaten, maar de schutter was het pestgedrag duidelijk nog niet vergeten.

Tijdens de reünie vroeg de man aan zijn pester om zich te verontschuldigen voor alles wat hij hem aangedaan had. De man weigerde en zei dat hij zich niets kon herinneren van wat er tussen hen gebeurd was. Er brak een gevecht uit tussen de twee tot de man die om excuses vroeg de ander neerschoot. Hij werd nog naar het ziekenhuis overgebracht waar hij iets later dood werd verklaard.

De schutter is nog steeds op de vlucht, de politie denkt dat hij al in een andere provincie zit om zich schuil te houden.

