683 nieuwe overlijdens in Italië, in totaal ook dertig artsen bezweken aan coronavirus KV ADN

25 maart 2020

17u19

Bron: Belga 560 In Italië zijn op 24 uur tijd nog eens 683 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat meldt de civiele bescherming. In totaal hebben al meer dan dertig artsen de strijd verloren.

Het aantal dodelijk slachtoffers ligt iets lager dan gisteren. In totaal zijn nu al 7.503 mensen in Italië bezweken aan Covid-19.

Het aantal nieuwe besmettingen daalt wel voor de vierde dag op rij. Er werden vandaag 5.210 bevestigde gevallen gemeld. Dat brengt het totale aantal op 74.386 (inclusief overlijdens en genezen patiënten). Het aantal ‘nog actieve besmettingen’ bedraagt 57.521.

Het aantal patiënten op intensieve zorgen groeide met 2,7 procent tot 3.489 patiënten. Dat cijfer wordt wegens het tekort aan ziekenhuisbedden angstvallig in het oog gehouden.

Helft van departementen voorbij de piek

Lombardije blijft de zwaarst getroffen Italiaanse regio, met 32.346 geregistreerde besmettingen en 4.474 doden. De resultaten in die regio zijn min of meer in lijn met die van de voorbije dagen. “De vertraging van de groei van het aantal gevallen kan dus als een constante worden beschouwd”, beklemtoont gouverneur Attilio Fontana op Facebook. “Dat is zeer belangrijk, dit mogen we absoluut niet loslaten.”

Volgens een studie van de Nationale Onderzoeksraad (CNR) hebben 57 van de 107 Italiaanse departementen hun groeipiek al bereikt. Dat is ook het geval voor tien van de twaalf departementen in Lombardije, waaronder ook Milaan.

In Italië zijn intussen ook dertig artsen gestorven. Vijf van de zes dokters die de voorbije 24 uur overleden zijn, waren huisartsen. Ook twee tandartsen zijn bezweken aan het virus. Volgens een vakbond zijn in Italië in totaal meer dan 5.000 gezondheidswerkers met het virus besmet. Volgens de Italiaanse bisschoppenconferentie zijn ook 67 priesters gestorven, nadat ze zieken bijstonden.

