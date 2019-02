670.000 euro per soldaat: Turkije zet prijs op hoofd van naar Griekenland gevluchte 'coupmilitairen' ADN

05 februari 2019

13u45

Bron: ANP 0 Turkije heeft een grote som geld gezet op het hoofd van naar Griekenland gevluchte militairen die betrokken zouden zijn geweest bij de couppoging in juli 2016. Dat gebeurde vandaag kort voordat de Griekse premier Alexis Tsipras in Ankara arriveerde voor een bezoek.

Ankara zette op het hoofd van elk van de militairen omgerekend 670.000 euro. Verder zijn zij in de hoogste categorie op de lijst van meest gezochte terroristen gezet.

De militairen zijn kort na de mislukte staatsgreep naar Griekenland gevlucht, waar ze asiel vroegen. Turkije eist dat Griekenland de militairen uitlevert. Tot groot ongenoegen van Turkije heeft Griekenland drie van de militairen inmiddels asiel verleend. Verwacht wordt dat de andere vijf ook als vluchteling in Griekenland mogen blijven.



Hun verblijf in Griekenland is al langere tijd een twistpunt tussen beide landen. Verwacht wordt dat het onderwerp van gesprek zal zijn tijdens het bezoek van Tsipras aan president Recep Tayyip Erdogan vandaag.