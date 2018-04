66 procent Amerikaanse millennials weet niet wat Auschwitz is TT

12 april 2018

17u19

Bron: The New York Times 0 De kennis van Amerikanen over de Holocaust daalt in sneltempo, zo blijkt uit een nieuwe studie. Vooral bij millennials is het bedroevend gesteld met wat ze weten over een van de grootste genocides in de geschiedenis.

Zo zegt 31 procent van de Amerikanen, en 41 procent van de millennials, dat er tijdens de Holocaust minder dan twee miljoen Joden zijn omgebracht. In werkelijkheid gaat het om zes miljoen doden.

41 procent van de Amerikanen, en een stuitende 66 procent van de millennials, kan dan weer niet antwoorden op de vraag wat Auschwitz was: het concentratiekamp in Polen waar meer dan een miljoen Joden werden vergast.

39 procent weet dan weer dat Hitler democratisch verkozen is in de jaren 30. 4 procent ten slotte zegt dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden.

Toch vindt 93 procent van de deelnemers aan de enquête dat de Holocaust deel zou moeten uit maken van het lessenpakket op school.

"Hoe verder in het verleden de gebeurtenissen liggen - meer dan 70 jaar geleden ondertussen - hoe minder het mensen erover denken, spreken, discussiëren of leren", zegt Matthew Bronfman aan The New York Times. Bronfman is lid van de Conference on Jewisch Material Claims Against Germany, dat de studie bestelde.

De resultaten van de enquête werden vandaag voorgesteld op de Herdenkingsdag voor de Holocaust, de dag waarop in Israël en in veel joodse gemeenschappen de genocide door de nazi's wordt herdacht. Wereldwijd zijn nog ongeveer 400.000 Holocaust-overlevers in leven, de meesten nu ouder dan 80 of 90.