66 kinderen gewond bij busongeval in Zuid-Afrika mvdb

01 maart 2018

11u51

Tientallen kinderen zijn gewond geraakt door een busongeval in Zuid-Afrika. De bus met de slachtoffers lag ondersteboven naast een weg in de noordoostelijke gemeente Midvaal.

Niemand kwam om het leven, meldt de commerciële hulpverleningsdienst ER24.

De slachtoffers zijn vermoedelijk tussen de vijf en tien jaar oud. In totaal liepen 66 kinderen verwondingen op, aldus ER24. Het bedrijf meldt in een verklaring dat meerdere kinderen zelf uit gecrashte voertuig waren geklommen. Zij liepen rond in de omgeving toen de hulpdiensten arriveerden.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.