64 militairen liepen lichte hersenschudding op bij Iraanse raketaanval SVM

31 januari 2020

08u16

Bron: Belga 2 De tol van de Iraanse aanval op een Amerikaanse basis in Irak begin januari is verder toegenomen. Volgens de meest recente cijfers liepen 64 militairen een lichte hersenschudding op. Eerder was nog sprake van 50 gewonde soldaten.

De aanval op de luchtmachtbasis van Ain al-Assad dateert van 8 januari en was volgens Iran een vergelding voor de dodelijke raid op topgeneraal Qassem Soleimani. De bevelhebber van de beruchte al-Qudsbrigade was eerder in Irak geveld door een Amerikaanse drone. Net na de aanval had de Amerikaanse president Donald Trump nog in een televisietoespraak gezegd dat er geen Amerikaanse gewonden waren.