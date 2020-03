64-jarige Britse is oudste vrouw die oceaan oversteekt met roeiboot

Brewer en Prestidge leerden elkaar kennen in 2013 toen ze allebei lid waren van een roeiclub in Londen. Daar kregen ze het idee om deel te nemen aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, een oceaanroeiwedstrijd. Ze waren het laatste team dat deze editie van de race succesvol afwerkte en kwamen anderhalve maand later toe dan het snelste team van vier mannen. In totaal namen 35 teams deel aan deze editie.

Brewer en Prestidge vertrokken op 12 december in La Gomera. Ze roeiden de klok rond en wisselden om het anderhalf uur af. Zaterdagavond, aan de vooravond van Internationale Vrouwendag, bereikten ze eindelijk hun bestemming.



De reis eiste een mentale en fysieke tol van beide vrouwen, vertelt Brewer, die pas een goeie zes jaar geleden begon te roeien. “We hadden nooit gedacht dat het ons zoveel tijd zou kosten. We hadden gehoopt om midden februari toe te komen, dus de verlengde roeitocht was zowel mentaal als fysiek zwaar.” Het duo kreeg de voorbije maanden te kampen met golven van 20 meter hoog, gebroken materiaal, rantsoenering en verwondingen.

De dames roeiden non-stop, zodat ze hun bestemming zouden bereiken voor ze zonder voedsel zouden komen te zitten, vertelt ze. “De voorbije drie weken overleefden we op twee maaltijden per dag en bijna geen slaap. We zijn heel blij om eindelijk weer voet aan wal te zetten. Ik apprecieer hoeveel geluk ik heb in mijn dagelijkse leven en ik zal het nooit meer beschouwen als saai en gewoontjes. Het is erg dierbaar en ik kijk ernaar uit om terug een gewoon, normaal en dierbaar leven te hebben.”

Beide dames koppelden hun initiatief aan een goed doel en haalden maar liefst 75.000 euro op voor de Britse Alzheimer’s Society en Street League, een organisatie die jongerenwerkloosheid bestrijdt.