63 mensen opgepakt in verband met bosbranden Amazone IB

24 september 2019

07u07

Bron: Belga 0 Op een maand tijd zijn in Brazilië 63 mensen opgepakt in het kader van een militaire operatie om de bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden. Dat heeft het Braziliaanse ministerie van Defensie vandaag gemeld.

Er werden ook voor in totaal 8,7 miljoen dollar (7,9 miljoen euro) aan boetes uitgeschreven, aldus minister van Defensie Fernando Azevedo e Silva tijdens een persconferentie, die plaatsvond op de dag dat president Jair Bolsonaro in New York aankwam voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

In augustus zijn in het Amazonegebied in Brazilië 30.901 brandhaarden geregistreerd, bijna drie keer zoveel als in augustus vorig jaar (10.421), zo blijkt uit satellietgegevens. Defensie spreekt van 17.095 brandhaarden in de tropische bossen tussen 1 en 22 augustus.

Bezorgdheid

"We zullen de resultaten van de operatie tonen. Wat gezegd werd, vooral van buitenaf, was dat het Amazonegebied in brand staat. We zullen de realiteit tonen, en ik denk dat dat ver staat van een Amazonewoud dat in vlammen opgaat", aldus de minister nog. Hij drukte wel zijn bezorgdheid over bepaalde zones, vooral in het centrum van de regio.

President Bolsonaro, een notoir klimaatscepticus, ondertekende op 23 augustus onder grote internationale druk een decreet waardoor het leger mag ingrijpen in de strijd tegen de bosbranden. De operatie werd vorige week verlengd tot 24 oktober.

Sinds het begin van de operatie werden 571 interventies op de grond en 250 interventies vanuit de lucht uitgevoerd.

Zwaarste bosbranden sinds jaren

In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden sinds jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83 procent toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Het Amazonegebied beschikt over de grootste biodiversiteit ter wereld, die een grote rol speelt in het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Bolsonaro krijgt veel kritiek omdat hij weinig doet voor de bescherming van het Amazonewoud. Veel branden worden aangestoken om plaats te maken voor landbouw en andere activiteiten. En hoewel dat illegaal is, lijkt het bestraffen ervan geen prioriteit voor hem.