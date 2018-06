629 migranten op reddingsschip, maar de havens blijven dicht: "Als niemand hen wil, zullen er kampen moeten komen in Noord-Afrika" Italië en Malta weigeren boot met 629 immigranten toe te laten TT

11 juni 2018

05u01

Bron: AD, Belga, ANP, VRT 78 Zowel Italië en Malta weigeren een boot met ruim zeshonderd immigranten toe te laten in een van hun havens. De regering in Rome heeft Malta gevraagd de immigranten op te nemen, maar dat land wees het verzoek van de hand. De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini dreigt er nu mee helemaal geen boten met geredde bootvluchtelingen meer toe te laten als Malta niet van standpunt verandert. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zegt dat "dit er zat aan te komen".

Volgens de hulporganisatie SOS Mediterranee zijn er 629 immigranten aan boord van het schip Aquarius, onder wie 134 minderjarigen en 7 zwangere vrouwen. Vierhonderd opvarenden werden in de nacht van zaterdag op zondag door de Italiaanse marine, kustwacht en koopvaardijschepen uit het water van de Middellandse zee gehaald en zijn overgedragen aan de Aquarius.

Aanmeren kan het schip voorlopig echter nergens. Italië weigert het schip te laten aanleggen en vroeg Malta de opvarenden op te vangen. De Maltese regering voelt daar echter niets voor.

Italië zegt 'nee'

De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de extreemrechtse Lega maakte op Facebook alvast de nieuwe koers van zijn land bekend. "Malta laat niemand binnen. Frankrijk stuurt mensen terug aan de grens, Spanje beschermt zijn grenzen met wapens. Vanaf vandaag zal Italië ook beginnen om nee te zeggen tegen mensenhandel, nee tegen de business van illegale immigratie."

'Vanaf vandaag zal Italië ook beginnen om nee te zeggen tegen mensenhandel, nee tegen de business van illegale immigratie' De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini

Eerder beschuldigde Salvini hulporganisaties er al van te fungeren als 'taxiservice'voor de migranten. Zijn Lega-partij vormde onlangs een regeringscoalitie met de radicale Vijfsterrenbeweging. Salvini beloofde zijn kiezers de immigratie te beperken.

"Malta kan niet doorgaan met de andere kant opkijken als het gaat om het respecteren van internationale conventies", aldus een statement van Salvini en de Italiaanse transportminister Danilo Toninelli, die verantwoordelijk is voor de havens in het land. In het persbericht staat dat Rome zich genoodzaakt voelt om de Italiaanse havens te sluiten indien de 629 migranten geen toegang krijgen tot de haven van Valetta.

Avec 629 rescapés à bord, l'#Aquarius a reçu l'instruction du Centre de coordination des secours maritimes italien (IMRCC) de rester en stand-by à sa position actuelle, soit 35 milles nautiques de l'#Italie et 27 milles nautiques de #Malte pic.twitter.com/wAIUIsOw9g SOS MEDITERRANEE France(@ SOSMedFrance) link

Niet bevoegd

Malta zegt dat het niets te maken heeft met de operatie waarbij honderden vluchtelingen uit zee zijn gered. Volgens het land zijn de immigranten opgepikt in Libische wateren, waar de Italiaanse reddingsdiensten actief zijn. Daardoor zijn ze de verantwoordelijkheid van de Italianen, vindt de regering van het eiland.

De Maltese eerste minister Joseph Muscat sprak over de kwestie met de Italiaanse regeringsleider Giuseppe Conte en stelde dat Malta handelt "conform zijn internationale verplichtingen". "Malta zal het vaartuig in kwestie niet in zijn havens ontvangen", staat in een persbericht van de Maltese regering. Muscat zei dat de migranten naar de meest dichtstbijzijnde haven gebracht hadden moeten worden, bericht de krant Times of Malta. Malta zou wel bereid zijn mensen op te vangen die dringend medische hulp nodig hebben.

Het schip bevindt zich nu nog altijd op zee. Een woordvoerster van hulporganisatie SOS Méditerranée bevestigde vanochtend dat de bemanningsleden nog niet te horen hebben gekregen waar ze kunnen aanleggen.

Early morning prayers onboard #Aquarius. All 629 people rescued in #Mediterranean are unaware of ongoing diplomatic standoff. #MSF urgently requests a swift resolution and a designated port of safety. https://t.co/x2EiK6nB4c MSF Sea(@ MSF_Sea) link

"Ultieme cynisme van failliete Europese migratiebeleid"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zei vanmorgen in De ochtend op Radio 1 dat "dit er aan zat te komen". "Salvini heeft duidelijk gezegd wat hij gaat doen. Als je niemand nog operationeel begint te redden, verdrinken er duizenden mensen, maar is er geen schending van artikel 3 (van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, red.). Dat is dan het ultieme cynisme van het failliete Europese migratiebeleid, zoals ik het vorige week heb gezegd."

"Als Italië blijft zeggen: we doen het niet: basta cosi. En Malta doet het ook niet? Dan zal er een oplossing moeten komen met een asielkamp in Noord-Afrika.”

Het is zover. Italiaanse havens gaan dicht voor ngo-reddingsschepen.

https://t.co/12AwTRmYA5 Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Reddende hand uit Palermo?

Een oplossing komt er mogelijk van de Siciliaanse stad Palermo die de immigranten alsnog aan wal zou willen laten. Palermo gaat volgens de Britse krant The Guardian in tegen orders van de regering om de immigranten niet toe te laten. Burgemeester Leoluca Orlando stelde dat hij het schip wil laten aanmeren en dat de geredde migranten van boord mogen. "Palermo betekent in het Oudgrieks 'complete haven'. We hebben altijd hulpboten en schepen verwelkomd die levens op zee hebben gered. We zullen nu niet stoppen", zegt Orlando.

De burgemeester stelt dat de Italiaanse minister van Binnelandse Zaken Matteo Salvini, van de rechts-populistische regeringspartij Lega, het internationaal recht overtreedt. "Hij heeft opnieuw laten zien dat we een extreem-rechts bewind hebben." Volgens The Guardian staat Orlando niet alleen. Ook de burgemeesters van Napels, Messina en Reggio Calabria zouden de oproep van Salvini naast zich neer willen leggen door het schip te willen toelaten.

Al 500 doden dit jaar

Volgens een tweet van SOS Mediterranee laat ligt het schip nu tussen Italië en Malta. "Ons doel is dat de 629 mensen die nu aan boord zijn van de Aquarius, van wie we een aantal zaterdagnacht in moeilijke omstandigheden gered hebben, in een veilige haven van boord kunnen", aldus woordvoerder Mathilde Auvillain van de hulporganisatie.

De Italiaanse premier Conte had wel aangekondigd dat Italië twee patrouilleschepen met artsen aan boord heeft gestuurd, "om de gezondheid te beschermen van iedereen aan boord van de Aquarius".

Minister Salvini verkondigde volgens persbureau ANSA dat zijn land behalve de Aquarius ook een ander reddingsschip zal verbieden om aan te leggen. "Vandaag bevindt het schip Sea Watch 3 van een Duitse hulporganisatie, onder Nederlandse vlag, zich voor de kust van Libië", schreef hij op Twitter. "Daar wachten ze om de zoveelste lading migranten op te halen om naar Italië te brengen." Hij gebruikte de hashtag #chiudiamoiporti: we sluiten de havens.

De Verenigde Naties schatten dat dit jaar zeker vijfhonderd mensen zijn omgekomen terwijl ze de Middellandse Zee trachtten over te steken. Vorig jaar waren dat er 2.853.

Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia.

L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C’È CHI DICE NO.#chiudiamoiporti pic.twitter.com/kjusddFDqH Matteo Salvini(@ matteosalvinimi) link