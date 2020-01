620.000 euro voor wie 50 jaar oude verdwijningszaak van Cheryl Grimmer (3) oplost AW KVDS

12 januari 2020

17u35

Bron: ABC De politie in Australië looft een beloning uit van maar liefst 620.000 euro aan wie de verdwijningszaak van Cheryl Grimmer kan ophelderen. Het 3-jarige meisje verdween maar liefst 50 jaar geleden op het strand in Wollongong, New South Wales.

De 3-jarige Cheryl Grimmer verdween in 1970 op het strand in Australië. Ze was daar met haar moeder Carole en haar drie broers Ricki (toen 8), Stephen (6) en Paul (5) op de ochtend van 12 januari. Volgens getuigen werd ze door een man meegenomen toen ze samen met haar broers een douche nam aan de kleedhokjes op het strand. Het was zoon Ricki die alarm sloeg. Hij vertelde zijn mama dat Cheryl niet uit de douche wilde komen en toen Carole ging kijken, was het meisje spoorloos.

De zaak beroerde de gemoederen, en er werd met man en macht naar het meisje gezocht. Tevergeefs. Cheryl werd nooit teruggevonden, alsook de dader niet. De ouders van het meisje zijn inmiddels gestorven, zonder ooit te weten wat er met hun dochter gebeurde.

Doorbraak

Vier jaar geleden leek er nochtans een doorbraak in de maak, zo communiceerde de politie er ook over. Er werd een man gearresteerd die op het moment van de feiten zo’n 16 à 17 jaar oud was. Zijn identiteit werd niet bekendgemaakt omdat hij minderjarig was op het moment van de feiten, maar wel zijn uiterlijk. De man zou ongeveer anderhalve meter groot zijn geweest, gemiddeld gebouwd, blank, met bruin haar en blauwe ogen. Hij was op 12 januari 1970 in de onmiddellijke omgeving van de plaats van verdwijning.

Schuldig of onschuldig?

Bovendien werd hij in de jaren 70 ook aangehouden door de politie, én bekende hij zelfs moord. Alleen geloofde de politie hem toen niet. “Een gigantische doorbraak”, zo kondigde de politie anno 2018 aan. Maar helaas kon de oude bekentenis niet dienen als bewijsmateriaal omdat de beschuldigde destijds minderjarig was en er geen andere volwassene aanwezig was tijdens het verhoor. Tijdens het meest recente proces pleitte de inmiddels 66-jarige betrokkene onschuldig.

Daarom zijn de onderzoekers, 50 jaar later, nog steeds op zoek naar nuttige tips. Om mensen aan te moedigen te praten belooft de overheid een verhoogde beloning van maar liefst 100.000 Australische dollars of 620.000 euro. “We zijn geïnteresseerd in alle informatie die het onderzoek kan vooruithelpen. Er zijn een miljoen redenen om naar voren te stappen.”