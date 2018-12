62-jarige Nederlander in Frankrijk overleden na gewelddadige overval Caspar Naber

30 december 2018

02u24

Bron: AD 0 In Zuid-Frankrijk is een Nederlander overleden die drie weken geleden het slachtoffer werd van een gewelddadige overval bij hem thuis. Onderzoek moet uitwijzen of de dood van de 62-jarige man het gevolg is van de klappen die hij daarbij kreeg.

De Nederlander overleed vandaag in een ziekenhuis in Alès in het departement Gard. Dat melden regionale media. De zestiger bezweek aan de gevolgen van een bloedvergiftiging. Het Openbaar Ministerie (OM) in Nîmes wil weten of zijn overlijden te wijten is aan de ‘smerige feiten’ die begin december plaatsvonden in de woning van de man in Barjac, zo'n 35 kilometer noordelijker.

Drie mannen zouden op zaterdag 8 december zijn binnengedrongen in de woning van de Nederlander, hem flink hebben toegetakeld en daarna bestolen hebben. Het gewonde slachtoffer werd pas twee dagen later gevonden, liggend op de vloer van zijn woonkamer. De zestiger werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis in Alès.

De gendarmerie begon een onderzoek dat leidde tot de arrestatie van twee verdachten. De ene is een handelaar in antiek en curiosa van in de veertig, de andere een jongere man. Beiden zijn aangeklaagd voor diefstal met geweld.