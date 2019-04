62 doden bij jihadistische aanslagen en etnisch geweld in Burkina Faso IB

04 april 2019

01u38

Bron: Belga 0 Bij jihadistische aanslagen en etnisch geweld dat daarop volgde, zijn van zondag tot dinsdag tweeënzestig doden gevallen in Burkina Faso. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de minister voor Regionaal Bestuur, Siméon Sawadogo.

Het geweld deed zich voor in Arbinda, een gemeente in het noorden van het land, aan de grens met Mali. "Er vielen 62 doden. We doodden 32 terroristen (...) Dertig personen kwamen om bij etnische conflicten, represailles tussen gemeenschappen als de Kurumba, Peul en Mossi", zei Sawadogo op televisie. In een eerdere balans was sprake van zeven doden.

#Arbinda, la situation #Humanitaire se dégrade d'avantage après les violences des 31 mars & 1er avril dans cette localité. Près 2K ont fuit vers le centre d'Arbinda pour la seule journée du 2 avril qui s'ajoute au près 15k IDPs déjà présentes. #ProtectionCivile #Burkina pic.twitter.com/Qtigs5LS8d Daouda Djouma(@ DDJOUMA) link

