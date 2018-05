61 politiehonden op pensioen krijgen gepast afscheid in Ecuador Jolien Lelièvre ADN

10 mei 2018

16u50

In Ecuador zijn 61 hardwerkende politiehonden op pensioen gegaan. Ze zijn negen jaar oud geworden en moesten dus verplicht op pensioen. Maar ze kregen wel een gepast afscheid.

Er was een speciale officiële ceremonie voorzien met een rode loper en muziek en aaitjes van dank. Ook de honden die het afgelopen jaar stierven tijdens hun politiewerk, werden herdacht.

De meeste van de viervoeters zijn snuffelhonden. Ze werden gebruikt om drugs of explosieven op te sporen. Er waren ook honden bij die reddingswerkers hebben geholpen bij het vinden van slachtoffers onder het puin tijdens de tragische aardbeving in het land in 2016.

Zo’n 35 honden werden door de agenten waarmee ze jarenlang hadden samengewerkt, geadopteerd. De andere honden krijgen een nieuw gezin.