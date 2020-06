600 miljoen kinderen in Zuid-Azië dreigen in armoede te vervallen door coronacrisis jv

23 juni 2020

08u27

Bron: belga 0 De coronapandemie brengt tientallen jaren van gezondheid, onderwijs en andere vooruitgang voor kinderen in Zuid-Azië sterk in het gedrang. Dat meldt het VN-kinderrechtenfonds, Unicef. De organisatie roept overheden op om dringend actie te ondernemen en te voorkomen dat miljoenen gezinnen weer in armoede vervallen in een nieuw rapport dat vandaag is uitgebracht, ‘Lives Upended’.

"De neveneffecten van de pandemie in Zuid-Azië, waaronder de lockdown en andere maatregelen, zijn op vele manieren schadelijk geweest voor kinderen. Maar het effect van de economische crisis op lange termijn zal op een andere schaal zijn", aldus Jean Gough, regionaal directeur van Unicef voor Zuid-Azië.

De voorbije jaren is er een stijgende welvaart geweest in Zuid-Azië. Dat heeft ervoor gezorgd dat er vooruitgang was op vlak van gezondheid, onderwijs en andere bijstand voor kinderen. Die vooruitgang komt nu in het gedrang. Unicef-projecties laten zien dat in de komende zes maanden maar liefst 120 miljoen meer kinderen in armoede zullen leven.

Volgens het rapport zijn vaccinaties, voeding en andere vitale gezondheidsdiensten ernstig verstoord. Veel gezinnen moeten hierdoor hun voedselconsumptie verminderen.

Ook de toegang tot onderwijs dreigt sterk achteruit te gaan door de pandemie. Meer en meer kinderen zitten thuis zonder elektriciteit of internetverbinding, waardoor er geen beroep kan worden gedaan op afstandsonderwijs. Daarbij zouden thuissituaties ook aanzienlijk verslechteren, waardoor meer kinderen slachtoffer zijn van geweld en kindermishandeling.

Unicef roept regeringen dan ook op om onmiddellijk meer middelen in te zetten voor sociale beschermingsmaatregelen, waaronder universele nooduitkeringen voor kinderen en programma's voor voeding via scholen.